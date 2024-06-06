Два года тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери

17:21, 06 июня 2024, ПАИ

До двух лет тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Как установлено в ходе дознания, во время конфликта с матерью псковичка ударила её по голове заварочным чайником, причинив лёгкий вред здоровью.

Теперь она обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.