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Происшествия

Два года тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери

До двух лет тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Два года тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери. Фото: ПАИ

Как установлено в ходе дознания, во время конфликта с матерью псковичка ударила её по голове заварочным чайником, причинив лёгкий вред здоровью.

Теперь она обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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