Два года тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери
До двух лет тюрьмы грозит псковичке за удар чайником по голове матери, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Как установлено в ходе дознания, во время конфликта с матерью псковичка ударила её по голове заварочным чайником, причинив лёгкий вред здоровью.
Теперь она обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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