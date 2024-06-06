Псковские полицейские спасли жизнь ребенку, проглотившему монету

17:38, 06 июня 2024, ПАИ

Госавтоинспекторы Псковского района оперативно доставили в больницу ребёнка, проглотившего монету, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Андрей Рехтик и инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Степанов несли службу в деревне Богданово Псковского района, когда к ним обратился проезжающий мимо водитель с просьбой о помощи.

Мужчина пояснил, что его сын проглотил монету и начал задыхаться. Из-за высокой плотности потока встречных машин родители боялись не успеть довезти ребенка до больницы.

Полицейские незамедлительно пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маяки и специальное громкоговорящее устройство, довезли ребенка до детской больницы и передали медработникам.

«Решительные действия полицейских позволили избежать серьёзных последствий для жизни и здоровья мальчика», – отметили в пресс-службе ведомства.

Позже мать ребёнка выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативность и неравнодушие к чужой беде.