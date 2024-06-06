Михаил Ведерников возглавит делегацию Псковской области на ПМЭФ

18:38, 06 июня 2024, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым примет участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В состав официальной делегации вошли первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий, заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, гендиректор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и другие.

7 июня в рамках деловой программы Михаил Ведерников проведёт рабочие встречи и переговоры со сторонами, заинтересованными в реализации на территории региона совместных проектов в различных сферах, подпишет соглашения с крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами, пообщается со СМИ. Другие члены официальной делегации Псковской области уже работают на площадке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в 2024 году в 27-й раз. За 27 лет он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента России.

Традиционно ПМЭФ посещают представители компаний, региональные власти, официальные лица, политики и общественные деятели. Также на форуме появляются знаменитости – музыканты, артисты и блогеры. Гостями ПМЭФ в 2024 году стали представители 139 стран – не менее 18,6 тысячи человек.

Одни из главных участников – официальные лица Белоруссии, Кубы, Мьянмы, Судана, Вьетнама, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии, 50 министров из стран Африки, Арабского мира, Латинской Америки и Восточной Европы.