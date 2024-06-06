ППК представил регион на семинаре для специалистов СПО в центре «Смена»

19:32, 06 июня 2024, ПАИ

Псковский политехнический колледж стал участником семинара-совещания, который проходил в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональное воспитание в организациях СПО». В нём приняли участие специалисты техникумов и колледжей России из 47 регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 30 мая по 3 июня директора, заместители руководителей, кураторы и другие специалисты, ответственные за воспитательную работу в организациях среднего профессионального образования России проходили образовательную программу, знакомились с новыми практиками, обменивались идеями и занимались проектной деятельностью.

Псковскую область представил Псковский политехнический колледж.

Главной темой мероприятия стало профессиональное воспитание. Для педагогов провели различные лекции и мастер-классы, обсуждения организации воспитательного процесса в колледжах и техникумах, современного профессионального и трудового воспитания молодёжи, инструментов повышения качества подготовки кадров в колледжах.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».