ППК представил регион на семинаре для специалистов СПО в центре «Смена»
Псковский политехнический колледж стал участником семинара-совещания, который проходил в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональное воспитание в организациях СПО». В нём приняли участие специалисты техникумов и колледжей России из 47 регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
С 30 мая по 3 июня директора, заместители руководителей, кураторы и другие специалисты, ответственные за воспитательную работу в организациях среднего профессионального образования России проходили образовательную программу, знакомились с новыми практиками, обменивались идеями и занимались проектной деятельностью.
Псковскую область представил Псковский политехнический колледж.
Главной темой мероприятия стало профессиональное воспитание. Для педагогов провели различные лекции и мастер-классы, обсуждения организации воспитательного процесса в колледжах и техникумах, современного профессионального и трудового воспитания молодёжи, инструментов повышения качества подготовки кадров в колледжах.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».
Медалями Преподобного Мартирия Зеленецкого наградила Великолукская епархия нескольких псковичей
Открытие выставки «Русское слово» состоялось в Музее друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах
В день рождения Пушкина в учреждениях УФСИН Псковской области прошли тематические мероприятия