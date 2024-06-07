Псковский политехнический колледж представил регион на семинаре в центре «Смена»

09:52, 07 июня 2024, ПАИ

Во всероссийском детском центре «Смена» завершился семинар-совещание, который проходил в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональное воспитание в организациях СПО». Участие в нем приняли специалисты техникумов и колледжей России из 47 регионов страны. Псковскую область представил Псковский политехнический колледж, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

С 30 мая по 3 июня директора, заместители руководителей, кураторы и другие специалисты, ответственные за воспитательную работу в организациях среднего профессионального образования России, проходили образовательную программу, знакомились с новыми практиками, обменивались идеями и занимались проектной деятельностью. Главной темой мероприятия стало профессиональное воспитание.

«У нас впереди еще много нереализованных идей, много работы и грандиозных планов. У «Смены» своя уникальная историческая миссия — воспитание трудовой элиты нашей страны. В ходе всего семинара мы вместе с вами еще раз осмыслили и протестировали новую концепцию трудового воспитания для всей системы СПО России будущего. Благодарю участников за плодотворную работу», — сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев на церемонии закрытия совещания.

Мастер-классы и лекции для участников семинара вели эксперты Центра опережающего развития, Института семьи, детства и воспитания, Российских студенческих отрядов, группы компаний «Р-Фарм», Корпоративной Академии Росатома.

Центральным событием совещания стала форсайт-сессия с обсуждением концепции профессионального воспитания в системе СПО. В ней приняли участие директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев, советник председателя «Движения первых» Антон Актуганов, руководители Армавирского государственного педагогического университета, Адыгейского государственного университета, Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса, представители администрации города-курорта Анапа, РЖД, группы компаний «ОТЭКО», Кореновского молочно-консервного комбината и другие.

«На форсайт-сессии мы попробовали объединить теоретическую часть, к которой относится концепция профессионального воспитания, и практическую — те подходы и методики, которые сейчас применяются в реальной жизни. Мы определяли, какие существуют потребности и запросы к реализации этой концепции, в каких форматах могут быть реализованы наши ожидания, что позволит нам с ними справиться и к каким изменениям это приведет», — прокомментировала модератор встречи, кандидат педагогических наук, директор Центра опережающего профессионального развития Елена Богданова.

Практическая часть семинара включала в себя разработку проектов, направленных на развитие креативного и аналитического мышления. Разделившись на команды, участники учились работать с инициативами, тренировали навыки нестандартного подхода к решению задач и организации воспитательных мероприятий.

«Семинар-совещание — грандиозная вещь, потому что тема профессионального воспитания сегодня актуальна, важна и касается очень многих. Здорово, что в этой встрече принимают участие люди, которые имеют к этому непосредственное отношение: те, кто разрабатывал, обсуждал, и те, кто будет воплощать концепцию профессионального воспитания в жизнь. Учитывая замечательных спикеров, работавших с нами, организацию события, возможность поделиться своим опытом и посмотреть, как работают коллеги, получилось очень информативное и полезное мероприятие», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковского политехнического колледжа Наталья Костина.

В финале семинара-совещания педагоги получили сертификаты участников и удостоверения о повышении квалификации. В октябре запланирован выездной образовательный интенсив для 300 участников в Москве.

ВДЦ «Смена» реализует курсы повышения квалификации по организации воспитательного процесса в системе СПО в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Министерства просвещения РФ.