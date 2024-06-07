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Экономика

Псковская делегация работает на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Псковской области, которую возглавляет губернатор Михаил Ведерников, работает на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 7 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников даёт интервью ТАСС. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников сегодня проведёт ряд встреч, подпишет несколько соглашений. Рабочее утро главы региона на ПМЭФ началось с общения со СМИ: Михаил Ведерников даёт интервью ТАСС.

Отметим, главное в повестке ПМЭФ-2024 – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Выступление главы государства ожидается в середине дня – в 14:00–15:00 по московскому времени.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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