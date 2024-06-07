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Псковичей приглашают на экскурсию в честь Дня России

Псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье» в честь Дня России, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей приглашает на экскурсию в честь Дня России. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники вместе с гидом пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» реки Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (улица Леона Поземского). Псковичам и гостям города расскажут истории о древних кончанских храмах и каменных палатах, а также истории, связанные с Запсковьем: купцами, военными, бургомистрами города, врачами и героями романтических историй.

Кроме того, экскурсовод покажет интерьеры Варлаамовской башни и выставку «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Экскурсия пройдёт 12 июня в 16:00.

Записаться и узнать стоимость можно по телефону (8 8112) 66-33-11.

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