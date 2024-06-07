Михаил Ведерников на ПМЭФ-2024 подписал соглашение по защите имущественных прав жителей Псковской области

12:00, 07 июня 2024, ПАИ

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством Псковской области, Росреестром и ППК «Роскадастр», направленного на укрепление правовой безопасности недвижимости в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области сотрудничество с Росреестром и ППК «Роскадастр» — одно из стратегических. «Подписанное сегодня соглашение позволит объединить наши усилия по защите имущественных прав граждан Псковской области, а также будет способствовать вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов недвижимости. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами в регионе», — сказал губернатор.

В Псковской области продолжаются работы по обновлению данных и анализу информации об объектах недвижимости. За последний период успешно зарегистрированы права в отношении 20 035 объектов, право муниципальной собственности зарегистрировано в отношении 45 275 объектов, что на 6,41% выше среднего показателя по РФ.

Регион также присоединился к проекту Росреестра «Земля для туризма», в рамках которого выявлены земельные участки и территории общей площадью около 10 гектаров с туристским потенциалом. Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что подписанное сегодня соглашение усилит защиту имущественных прав граждан и будет способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

«Присоединение Псковской области к нашему проекту — важный шаг в развитии региона и улучшении качества жизни его жителей. Задача Росреестра — обеспечить прозрачность и эффективность процессов учета и оборота недвижимости, создавая благоприятные условия для развития рынка недвижимости и привлечения инвестиций в регион. Мы уверены, что совместные усилия субъектов Российской Федерации позволят достичь новых успехов в области и сделают ее более привлекательной для инвесторов и предпринимателей», — сказал Олег Скуфинский.

Генеральный директор Владислав Жданов отметил, что ППК «Роскадастр», будучи неотъемлемой частью большой системы Росреестра, постоянно держит Псковскую область в фокусе своего внимания. «Благодаря проактивной позиции Михаила Юрьевича (Ведерников — губернатор Псковской области. — Прим. ред.) мы приложим все усилия, чтобы выполнить поручение президента в части установления правообладателей неиспользуемых объектов недвижимости, и результат Псковской области во многом будет определять наши дальнейшие действия на федеральном уровне».