Глава Локнянского округа сыграл на гармони для 93-летней именинницы

12:34, 07 июня 2024, ПАИ

С 93-летием поздравил жительницу деревни Ловатский Бор Евдокию Жемерову глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, он сыграл для неё на гармони. Об этом Иван Белугин сообщил в своём Telegram-канале.

«Не у всех молодых людей столько бодрости духа, жизнерадостности и душевного запала, как у Евдокии Ивановны Жемеровой!» – заметил он.

По документам Евдокии Ивановне 90 лет, однако она рассказала, что ей исполнилось 93 года – в те времена ошибки в документах были частым явлением.

Почтенный возраст для Евдокии Ивановны – не повод для грусти, заметил глава Локнянского муниципального округа. «Она радуется каждому моменту, любит общаться и сама занимается бытовыми вопросами. Думаю, в этом и есть секрет долголетия нашей землячки», – подчеркнул Иван Белугин.

По просьбе именинницы Иван Белугин сыграл для неё на гармони.