Соглашение о сотрудничестве заключил Россельхозбанк с правительством Псковской области на ПМЭФ

14:28, 07 июня 2024, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве заключили правительство Псковской области и АО «Россельхозбанк» на Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 7 июня. Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Россельхозбанк и Псковская область будут развивать сотрудничество с предприятиями агропромышленного комплекса (в том числе по вопросам экспорта), привлекать инвестиции в регион, поддерживать фермерские хозяйства и продвигать их продукцию. Жители Псковской области, в свою очередь, получат доступ к лучшим банковским продуктам и цифровым сервисам. Кроме того, будут продвигаться агротехнологии и в рамках нацпроекта «Кадры» подготавливаться профессионалы для отрасли.

Россельхозбанк и правительство Псковской области договорились наращивать комплексную поддержку сельских территорий региона, в том числе за счёт развития агротуризма. Также команда банка представила эксклюзивное издание «Экотуризм. Гастрономический гид. «Своё. Псковская область». Проект направлен на развитие внутреннего экотуризма и сельского туризма, а также сохранение аграрных, историко-культурных и гастрономических традиций российского села.

Россельхозбанк является одним из давних и надежных партнёров Псковской области, который комплексно поддерживает фермеров. «Сегодня мы обновили основные положения соглашения и подтвердили готовность по дальнейшему развитию кредитной системы, поддержке ключевых компаний агропромышленного сектора, запуска новых механизмов для развития инновационных технологий, а также на спонсорство ключевых региональных отраслевых мероприятий», – отметил Михаил Ведерников.

Россельхозбанк работает в Псковской области с 2006 года, за это время он направил в экономику региона 45,5 миллиарда рублей (в том числе 33,4 миллиарда рублей было направлено в АПК). Услугами банка охвачено 100 % сельских территорий.