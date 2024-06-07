В Пскове прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника

15:05, 07 июня 2024, ПАИ

В Пскове прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В собрании участвовали сотрудники социальных учреждений и структур города, официальные лица. От имени депутатов городской Думы поздравил социальных работников Пскова с профессиональным праздником заместитель председателя ПГД Михаил Иванов.

«Крепкого здоровья, счастья, благополучия и радости, новых профессиональных свершений!» - пожелал он и вручил отличившимся работникам социальной сферы почетную грамоту и благодарственные письма председателя Псковской городской Думы.