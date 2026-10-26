«Монетную неделю» и мифы о безопасности мобильных приложений обсудят в эфире «Копилки»

10:55, 26 октября 2026, ПАИ

Программа «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет в эфир сегодня, 26 октября, в 12:30. С последними новостями из мира финансовой грамотности слушателей и зрителей познакомят постоянный гость, эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов и ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Андрей Фёдоров.

В частности, речь пойдёт о всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдёт с 26 октября по 7 ноября 2026 года: как обменять мелочь на банкноты или зачислить её на счёт, какие монеты принимаются и почему стоит заранее отсортировать их по номиналам.

Кроме того, эксперты продолжат разговор о мифах и правде о безопасности мобильных приложений – о том, почему платить с помощью телефона безопаснее, чем сохранять данные карты в интернет-магазинах, и какие запросы доступа к личным данным должны настораживать.