МРОТ привяжут к средней зарплате по стране — Путин
МРОТ привяжут к средней зарплате по стране, заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на ПМЭФ.
С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты, это примерно 22 000 рублей. К 2030 году МРОТ будет составлять не меньше 35 000 рублей в месяц
Напомним, в 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля. В начале года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля.
Специалисты «Титан-Полимера» встретились со студентами Псковского политехнического колледжа
Соглашение о сотрудничестве заключил Россельхозбанк с правительством Псковской области на ПМЭФ
Псковская область, Сбер и РЭО объединят усилия по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами
Правительства Псковской и Архангельской областей договорились на ПМЭФ о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве
Михаил Ведерников на ПМЭФ-2024 подписал соглашение по защите имущественных прав жителей Псковской области