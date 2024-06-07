МРОТ привяжут к средней зарплате по стране — Путин

16:04, 07 июня 2024, ПАИ

МРОТ привяжут к средней зарплате по стране, заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на ПМЭФ.

С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты, это примерно 22 000 рублей. К 2030 году МРОТ будет составлять не меньше 35 000 рублей в месяц

Напомним, в 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля. В начале года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля.