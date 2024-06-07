Самую современную в стране роботизированную молочную ферму показали псковичи законодателям Северо-Запада

16:55, 07 июня 2024, ПАИ

Молочно-товарную ферму «Ажово», где основную работу выполняют не люди, а роботы, посетили парламентские делегации – участники 65-й конференции ПАСЗР, которая проходит 6–7 июня в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Парламентарии осмотрели коровники, лаборатории и работу цифровых систем в действии.

Это первая в Псковской области ферма роботизированного доения, рассчитанная почти на четыре тысячи голов крупного рогатого скота.

Ноу-хау производства – использование роботизированной техники на всех стадиях. «За животными убирают роботы, которые проталкивают навоз в специальные щели в бетонном полу, робот – подталкиватель кормов обеспечивает животным постоянный доступ к свежим кормам, и самое главное – роботы последнего поколения по автоматизированному доению коров, которые позволяют операторам практически всё знать о каждом животном», – рассказал гостям директор по производству ООО «ПсковАгроИнвест» Дмитрий Папченков.

«Для нас очень важно развитие сельского хозяйства в целом, и животноводства особенно: и мясного, и молочного. На протяжении уже целого ряда лет у нас в регионе реализуются проекты, связанные как раз с производством молока и мяса. На этой площадке самая современная молочно-товарная ферма, роботизированная, с применением самой современной техники, и здесь мы рассчитываем на то, что продуктивность скота позволит эффективно заниматься молочным производством», – подчеркнул председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он отметил, что бизнес, который занимается молочным животноводством, получает определённые преференции и выгоды, и, соответственно, идёт расчёт на то, что это повлияет и на дополнительные доходы в бюджет региона.

«Помимо того мы решаем, собственно говоря, главную задачу – обеспечиваем продуктами питания население. Здесь надо отметить несколько очень важных вещей: во-первых, здесь очень малое количество рабочих, то есть практически всё автоматизировано, во-вторых, те рабочие места, которые здесь есть, – это не просто вилы и лопата, а люди, которые должны быть подготовлены, пройти соответствующее обучение, то есть это, по сути дела, высококвалифицированный труд», – уточнил Александр Котов.

Отметим, что объём производимого сырого молока в сутки составляет 30 тонн. Общий объём инвестиций в предприятие – три миллиарда рублей. На ферме создано 73 новых рабочих места.

«Ещё один момент – это качество продукции, потому что здесь на стадии производства молока от доения и до отгрузки потребителю человек не касается в процессе производства никакого оборудования, то есть всё происходит автоматически, и это говорит о том, что обеспечивается самое высокое качество молочной продукции. Автоматизированное кормление, которое позволяет, по сути дела, каждому конкретному животному составлять свой рацион», – заметил председатель Псковского областного Собрания.

Контроль и взаимодействие здесь налажены через специальное приложение.

«Сейчас сельское хозяйство развивается, использует современные технологии, и соответственно увеличивается производительность, продуктивность и качество производимой продукции. Такие проекты надо поддерживать. Я здесь не в первый раз, и каждый раз нахожу для себя что-то новое. Я испытываю чувство гордости за то, что мы идём по такому пути. Мы совершенствуемся, развиваем производство и постараемся как можно более эффективно работать, собственно, за этим и будущее», – заключил Александр Котов.

Время, первоначально запланированное на осмотр фермы гостями, пришлось продлить – у парламентариев возникло множество вопросов по оборудованию и организации производства. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой признался, что приятно удивлён и горд за псковичей. «Я по Псковской области ездил ещё в 1980-е годы, и в воспоминаниях того времени остались заросшие травой зелёные поля. А сейчас сколько сделано! Президент говорит про продовольственную программу, и вот то, что мы увидели на этом комплексе, это и есть продовольственная программа в действии», – поделился впечатлениями парламентарий.