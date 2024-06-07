Новый врач-офтальмолог высшей категории начал принимать пациентов в Себежской районной больнице

18:48, 07 июня 2024, ПАИ

В Себежской районной больнице начал работу новый врач-офтальмолог Оксана Ионова, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Оксана Ионова является кандидатом медицинских наук. Она окончила СПбГМУ им. академика И. П. Павлова в 1998 году, там же проходила клиническую интернатуру по офтальмологии.

После получения образования 14 лет отработала в офтальмологическом отделении Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии в должностях научного и старшего научного медицинского сотрудника. Работала врачом-офтальмологом в городской поликлинике Невского района Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии.

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию «Глутоксим в комплексном лечении туберкулёзных хориоретинитов (клинико-экспериментальное исследование)», является автором и соавтором 20 научных статей. Врач высшей категории.

Врач принимает в рабочие дни с 8:30 до 14:30. Записаться на приём можно по телефону (8 811-40) 3-10-12, при личном посещении регистратуры, через инфомат либо через «Госуслуги», региональный портал «КВрачу».