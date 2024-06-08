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Экономика

В Сбере высказались о введении сберегательных сертификатов

Сегодня у клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, а сберегательные сертификаты как раз подходят для этого. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царёв, пишет «Лента.ру».

Фото: пресс-служба Сбера

Таким образом он прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о введении в 2024 году нового инструмента – сберегательного сертификата. По словам главы государства, он даст россиянам возможность вкладывать средства под более высокий процент, чем на депозите.

«Глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов, и сейчас мы ждём появления детальных параметров продукта, чтобы приступить к его разработке и запуску», – заявил Кирилл Царёв.

По его словам, Сбер уже обсуждал данный продукт с Центробанком, регулятору были направлены предложения о том, как его оптимально реализовать без создания дополнительных программ обслуживания сертификатов.

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