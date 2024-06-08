Как выбрать клубнику: рекомендации врача

12:03, 08 июня 2024, ПАИ

Как правильно выбирать клубнику, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, сообщает ОТР.

При выборе клубники следует обращать внимание на её внешний вид. Ягода должна быть плотной, ровной, красивой, равномерно окрашенной, без жёлтых и белых пятен, отмечает эксперт. Важно, чтобы клубника была не заветренная, не покрытая грязью или плесенью, а также чтобы она не отдавала сок.

Запах ягоды может сказать многое о вкусе, подчёркивает Наталья Лазуренко. Свежая и вкусная клубника имеет ярко выраженный приятный аромат. Если есть лёгкий запах брожения, значит, ягода перезрела.

Наталья Лазуренко рекомендует есть не более 200–300 граммов клубники в день, а также не употреблять эту ягоду натощак. «Лучше поесть её после основного приёма пищи или смешать лакомство с йогуртом, сливками или сметаной», – советует она.