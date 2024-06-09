Циклон принесёт на Северо-Запад России дожди и грозы

18:59, 09 июня 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в первую половину недели по вине циклона пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, а затем туч станет меньше, и осадки приобретут локальный и кратковременный характер. В результате дневная температура повысится от +19 до +24 градусов, на крайнем севере – от +11 до +16 градусов», – отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 10 июня.