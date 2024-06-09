Циклон принесёт на Северо-Запад России дожди и грозы
Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
«На Северо-Западе в первую половину недели по вине циклона пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, а затем туч станет меньше, и осадки приобретут локальный и кратковременный характер. В результате дневная температура повысится от +19 до +24 градусов, на крайнем севере – от +11 до +16 градусов», – отметили специалисты.
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