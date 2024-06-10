Более 100 новых квартир станут доступны псковичам в следующем году благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома
Псковское отделение Сбербанка открыло ООО СЗ «РУСТ» кредитную линию на общую сумму более 240 млн рублей. Средства предназначены для строительства жилого дома на улице Анатолия Слинина, 2 в ЖК «Гармония» в деревне Борисовичи Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.
К возведению планируется девятиэтажный многоквартирный дом по кирпично-монолитной технологии, которая отличается экологичностью и имеет высокие теплоизоляционные свойства. Общая площадь квартир составит порядка 4 300 квадратных метров. Помимо этого, планируется строительство детской игровой площадки, спортивной площадки для подростков с воркаутом и благоустройство придомовой территории с выделенными зонами для отдыха взрослых.
Окончание строительства жилого дома планируется уже в августе будущего года. Но уже на этой неделе застройщик презентовал строительство жилого дома на улице Анатолия Слинина, 8 во второй очереди ЖК «Гармония». Старт продаж состоялся.
«С нашей финансовой поддержкой ООО СЗ «РУСТ» получило возможность реализовывать масштабный проект по комплексной застройке участка площадью более 130 000 квадратных метров и укреплять свои позиции на строительном рынке Псковской области. Мы планируем продолжать взаимовыгодное сотрудничество и в целом активно поддерживаем застройщиков, предлагая выгодные финансовые инструменты для развития девелоперского рынка региона», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.
«Проектное финансирование со Сбербанком открывает для нас новые возможности по строительству целой группы многоквартирных жилых домов, предназначенных для комфортного и безопасного проживания и обеспечивающих современный стиль жизни. Жилой комплекс возводится в активно развивающемся, перспективном районе. В нём жители не столкнутся с уплотнённой застройкой. Взгляд всегда будет радовать панорама нового красивого района. Проект планировки территории предусматривает низкий коэффициент застройки земельных участков и даёт возможность не только обеспечить владельцев квартир достаточным количеством парковочных мест, но и увеличить площадь озеленения в жилом комплексе. При создании планировочных решений особое внимание было уделено функциональности – вся площадь квартиры будет эффективно задействована. Планировки компактных однокомнатных и просторных двухкомнатных квартир – удобны и эргономичны. В непосредственной близости с жилым комплексом «Гармония» расположен детский сад, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, которые построены недавно и соответствуют всем требованиям и нормам, предъявляемым к современным образовательным учреждениям. В шаговой доступности находится современный торгово-развлекательный центр Fjord Plaza, строительный гипермаркет Leroy Merlin, продуктовый гипермаркет «Лента», – рассказал директор ООО СЗ «РУСТ» Александр Дроботов.
Проект реализуется с использованием эскроу-счетов в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.
Более 100 новых квартир станут доступны псковичам в следующем году благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома