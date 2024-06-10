Более 100 новых квартир станут доступны псковичам в следующем году благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома

14:18, 10 июня 2024, ПАИ

Псковское отделение Сбербанка открыло ООО СЗ «РУСТ» кредитную линию на общую сумму более 240 млн рублей. Средства предназначены для строительства жилого дома на улице Анатолия Слинина, 2 в ЖК «Гармония» в деревне Борисовичи Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

К возведению планируется девятиэтажный многоквартирный дом по кирпично-монолитной технологии, которая отличается экологичностью и имеет высокие теплоизоляционные свойства. Общая площадь квартир составит порядка 4 300 квадратных метров. Помимо этого, планируется строительство детской игровой площадки, спортивной площадки для подростков с воркаутом и благоустройство придомовой территории с выделенными зонами для отдыха взрослых.

Окончание строительства жилого дома планируется уже в августе будущего года. Но уже на этой неделе застройщик презентовал строительство жилого дома на улице Анатолия Слинина, 8 во второй очереди ЖК «Гармония». Старт продаж состоялся.

«С нашей финансовой поддержкой ООО СЗ «РУСТ» получило возможность реализовывать масштабный проект по комплексной застройке участка площадью более 130 000 квадратных метров и укреплять свои позиции на строительном рынке Псковской области. Мы планируем продолжать взаимовыгодное сотрудничество и в целом активно поддерживаем застройщиков, предлагая выгодные финансовые инструменты для развития девелоперского рынка региона», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Проектное финансирование со Сбербанком открывает для нас новые возможности по строительству целой группы многоквартирных жилых домов, предназначенных для комфортного и безопасного проживания и обеспечивающих современный стиль жизни. Жилой комплекс возводится в активно развивающемся, перспективном районе. В нём жители не столкнутся с уплотнённой застройкой. Взгляд всегда будет радовать панорама нового красивого района. Проект планировки территории предусматривает низкий коэффициент застройки земельных участков и даёт возможность не только обеспечить владельцев квартир достаточным количеством парковочных мест, но и увеличить площадь озеленения в жилом комплексе. При создании планировочных решений особое внимание было уделено функциональности – вся площадь квартиры будет эффективно задействована. Планировки компактных однокомнатных и просторных двухкомнатных квартир – удобны и эргономичны. В непосредственной близости с жилым комплексом «Гармония» расположен детский сад, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, которые построены недавно и соответствуют всем требованиям и нормам, предъявляемым к современным образовательным учреждениям. В шаговой доступности находится современный торгово-развлекательный центр Fjord Plaza, строительный гипермаркет Leroy Merlin, продуктовый гипермаркет «Лента», – рассказал директор ООО СЗ «РУСТ» Александр Дроботов.

Проект реализуется с использованием эскроу-счетов в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.