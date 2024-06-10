Псковские школьники могут принять участие во флешмобе «Песни о родной стране»

17:43, 10 июня 2024, ПАИ

Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране» состоится с 12 по 30 июня. Он проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Школьники со всей России могут принять участие в песенном флешмобе, посвящённом Дню России. Чтобы принять в нём участие, необходимо записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников. РФ» с предоставлением ссылки на «Яндекс. Диск».

Организаторы также отметили, что приветствуются работы с большим количеством участников. По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей. Они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников. РФ».

Организаторами проекта «Культура для школьников» являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российский фонд культуры.