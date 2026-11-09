О мерах профилактики отказов от детей: прямой эфир из медиацентра ПАИ

12:03, 09 ноября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый профилактике отказов от детей, проходит в медиацентре ПАИ.

Какую помощь может получить любая молодая мама для предотвращения социального сиротства? Что представляют собой дома кризисного размещения для мам с детьми: каковы условия проживания, срок размещения и критерии отбора кандидаток? Какую роль играет Школа принимающих родителей в профилактике отказов и сколько женщин из группы риска успешно прошли этот курс в 2026 году? Что может сделать обычный житель Псковской области (волонтёр, благотворитель), чтобы помочь в профилактике отказов?

Об этом подробно рассказывают директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв и заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи «Детской деревни – SOS Псков» Инга Матвеева.