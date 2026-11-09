Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О мерах профилактики отказов от детей: прямой эфир из медиацентра ПАИ

Брифинг, посвящённый профилактике отказов от детей, проходит в медиацентре ПАИ.

Какую помощь может получить любая молодая мама для предотвращения социального сиротства? Что представляют собой дома кризисного размещения для мам с детьми: каковы условия проживания, срок размещения и критерии отбора кандидаток? Какую роль играет Школа принимающих родителей в профилактике отказов и сколько женщин из группы риска успешно прошли этот курс в 2026 году? Что может сделать обычный житель Псковской области (волонтёр, благотворитель), чтобы помочь в профилактике отказов?

Об этом подробно рассказывают директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв и заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи «Детской деревни – SOS Псков» Инга Матвеева.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

11 ноября 2026

В Пскове нашли уникальный византийский энколпион с ликом святого Василия
11 ноября 2026

Опрос: 68% псковичей считают «чёрную пятницу» обманом
11 ноября 2026

«Больше не нужно искать кадастрового инженера»: в Псковской области упростили получение кадастровых услуг
11 ноября 2026

В Псковской области водителям рекомендуют перейти на зимнюю резину
11 ноября 2026

Десятка сильнейших наставников РСО ПсковГУ примет участие в окружной школе командного состава
11 ноября 2026

Россияне массово жалуются на сбои интернета
11 ноября 2026

Жители Пскова и Псковского района смогут заказать кадастровые работы через МФЦ
11 ноября 2026

В Пскове полиция набирает сотрудников для службы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...