Важное сообщение: навигация на Талабские острова завершена

11:16, 09 ноября 2026, ПАИ

Навигация пассажирских муниципальных катеров между материковой частью Псковского района и Талабскими островами завершилась 8 ноября, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём личном канале на платформе MAX.

По словам Натальи Фёдоровой, навигация по традиции стартовала 24 апреля. Обычно период работы завершали 4 ноября, однако в этом году сезон продлился на четыре дня дольше. Продлить навигацию без рисков позволила благоприятная погода.

Всего за сезон суда перевезли на Талабский архипелаг 15 275 пассажиров. В ближайшее время катера поднимут с воды, установят на кильблоки и поставят на место зимней стоянки.

Глава округа поблагодарила за высокопрофессиональную работу команду капитанов и сотрудников МУП «Колхоз имени Залита», отметив, что их ответственность и трудолюбие являются залогом чёткого выполнения задач по обеспечению транспортной доступности Талабского архипелага.

В число пассажиров входят как жители островов Белова и Залита, так и туристы, которые стремятся посетить острова, полюбоваться пейзажами и памятниками архитектуры, погрузиться в неспешный ритм жизни и местный колорит, а также побывать на месте упокоения батюшки Николая Гурьянова.