Стартовал IV Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России»

11:45, 09 ноября 2026, ПАИ

Первый региональный день, посвящённый развитию сельских территорий, открыл программу IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». В центре внимания – сельское хозяйство, развитие агропромышленного комплекса и качество жизни людей на селе. Форум организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента России. Он завершится в апреле 2027 года торжественным вручением премии «Служение», сообщили ПАИ в пресс-службе ВАРМСУ.

На сельских территориях и в малых городах России проживает 50,6 миллиона человек. Центральным событием стал прямой диалог глав муниципалитетов с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Участники обсудили условия, которые позволяют людям жить, учиться и работать за пределами крупных городов, а муниципалитетам – переводить запрос территории в конкретные проекты и меры поддержки.

«Развитие сельских территорий требует постоянного взаимодействия с муниципалитетами. Важно своевременно выявлять риски, открыто обсуждать проблемные вопросы и совместно находить решения. На муниципалитетах лежит основная нагрузка и ответственность за развитие территорий и создание комфортных условий для жизни людей. Вы лучше всех знаете свою территорию и потребности жителей. Наша задача – оказывать всю необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам. Уверена, что совместными усилиями мы справимся со всеми задачами», – сказала Оксана Лут.

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева подчеркнула особое значение первого регионального дня форума, посвящённого развитию сельских территорий. Она отметила, что жизнь на селе зависит от целого комплекса условий – доступности образования, наличия рабочих мест, развития фермерства и эффективной работы муниципальных команд. Именно поэтому так важны прямой диалог с федеральными ведомствами, совместная работа и обмен опытом между муниципалитетами.

«Сельские территории – не глубинка, а корневая система страны: жизнь села держится на сильных муниципальных сообществах, которые превращают территорию из места проживания в место развития. Важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы с земли в системные решения и снять существующие барьеры. Опыт регионов подтверждает эффективность подхода: в Псковской области площадка «места встречи» помогает молодёжи реализовывать идеи, а в Херсонской области на основе межрегиональных практик запустили проект «Знай свой край» – он помогает молодым людям изучать историю своей земли и предлагать пути её развития. Муниципальные команды реализуют проекты по развитию сельского туризма, создают новые рабочие места, вовлекают молодёжь в производство и трудятся на благо малой родины. Наша задача – масштабировать этот опыт: сделать инициативу одного муниципалитета инструментом для всей страны, а запрос каждого главы – основой для системной государственной поддержки», – подчеркнула Ирина Гусева.

По итогам первого регионального дня будут сформированы экспертно-аналитические и рекомендательные материалы. ВАРМСУ и профильные ведомства продолжат их доработку, а наиболее перспективные управленческие решения планируется учесть при формировании общей повестки федеральной части IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» в Москве в апреле 2027 года. В течение следующих месяцев на региональных днях продолжится работа по ключевым направлениям муниципального развития. Основное внимание будет уделено выработке практических решений для обеспечения устойчивости территорий, совершенствованию антикризисных управленческих компетенций глав и их команд, раскрытию экономического потенциала на основе местных конкурентных преимуществ, а также сопровождению социальных преобразований на местах.

В рамках итоговых мероприятий пройдёт церемония вручения премии «Служение». Приём заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение» уже открыт. Предусмотрено девять номинаций, включая новое направление «Цифровой муниципалитет – технологии для людей». Впервые заявки подаются через портал муниципалитеты.рф, приём продлится до 29 ноября 2026 года.