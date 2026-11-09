В Пскове впервые пройдёт межрегиональный медиамарафон для юных создателей контента

11:19, 09 ноября 2026, ПАИ

С 11 по 13 ноября в детском технопарке «Кванториум Псков» впервые состоится очный межрегиональный медиамарафон-хакатон для юных создателей контента. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участие смогут принять команды из трёх человек в возрасте от 12 до 18 лет. К каждой команде должен присоединиться наставник старше 18 лет.

За три конкурсных дня участникам предстоит выполнить четыре задания, причём времени на каждое будет немного. Команды будут зарабатывать баллы, а победителем станет та, которая наберёт наибольшее количество очков и займёт первое место в турнирной таблице.

Победителей ждут ценные подарки от спонсоров и партнёров мероприятия, а также признание и возможность показать свои способности в межрегиональном состязании.