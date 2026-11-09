Большинство работающих псковичей запланировали отпуск на лето – опрос

10:47, 09 ноября 2026, ПАИ

Отпуск на лето запланировали 42 % работающих псковичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Весной отдыхать собираются 11 % респондентов, осенью – 9 %, зимой – 6 %. Ещё 10 % возьмут отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают лето, а мужчины чаще планируют отпуск зимой. Среди молодёжи до 35 лет летний отдых предпочитают 38 %, среди горожан старше 35 лет – 46 %. Молодёжь чаще выбирает осень и зиму.

Летний отпуск чаще всего нужен семьям с детьми: его запланировал каждый второй родитель (47 %), среди респондентов без детей – 37 %. Бездетные планируют отдых осенью вдвое чаще, чем родители.