Михаил Каратыш: Конкурс-премия «Безграничные возможности» – стимул двигаться вперёд

12:05, 09 ноября 2026, ПАИ

Участие во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности» может послужить отличным стимулом, чтобы двигаться вперёд. Об этом заявил директор Центра информационных систем Псковской области, депутат Законодательного Собрания Псковской области, ветеран СВО Михаил Каратыш в ходе организованной пресс-конференции сегодня, 9 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Конкурс проводится в рамках всероссийской акции и призывает людей с ограниченными возможностями рассказать свою историю и показать свои достижения. Это хороший стимул для других: если смогли они, смогу и я, ведь все мы люди – смотрим, живём и учимся на чьих-то примерах», – отметил он.

Михаил Каратыш обратил внимание, что когда долго занимаешься какой-то деятельностью, то твои достижения начинают замыливаться и важно не терять их, своим примером давая стимул другим.

Напомним, что приём заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии, продлится до 30 ноября. Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Всего премия включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.