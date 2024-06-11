Бесплатные занятия по подготовке к партнёрским родам организует Псковский перинатальный центр

07:45, 11 июня 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр объявил набор на групповые бесплатные занятия с психологом Эммой Абдулаевой по подготовке к партнерским родам. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Для формирования активно-адекватного поведения важна подготовка к партнерским родам, где будут обретены знания, умения и навыки, способствующие благоприятному родоразрешению», – отметили в перинатальном центре.

На занятиях расскажут обо всех аспектах партнерских родов: как правильно подготовиться, как помочь маме в процессе родов, что ожидать и как справиться с эмоциями. Психолог поделится ценными рекомендациями и ответит на вопросы, чтобы сделать этот опыт максимально комфортным и позитивным.

«Мы приглашаем присоединиться к нашим занятиям пары, начиная с 28-й недели беременности. Занятия пройдут 24 июня в 16:00. Запись осуществляется по номеру телефона: +7 (905) 295-59-22 (Ленура)», – уточнили в медучреждении.