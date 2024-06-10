Один пожар и один пал произошли в Псковской области за сутки
Один пожар и один пал ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по региону.
Пал произошёл в Порхове, выгоревшая площадь земли составила 0,3 гектара.
А в 13:17 10 июня на улице Родионова в селе Серёдка Псковского района загорелся гараж. Огонь повредил кровлю, а также сгорели две бесхозные постройки. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
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