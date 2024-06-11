На заседаниях комитетов Псковской гордумы подвели итоги работы в 2023 году

15:06, 11 июня 2024, ПАИ

Отчёт о работе комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы за 2023 год обсудили члены этого комитета на заседании, которое прошло во вторник, 11 июня, под председательством Марины Борисенковой. Всего за минувший год было проведено 11 заседаний комитета, на которых рассмотрено 33 вопроса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Кроме того, сегодня состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности ПГД, которое провёл депутат Григорий Стороненков. В отчёте о работе комитета, который рассматривался на заседании, было указано, что в 2023 году члены комитета собирались 13 раз, рассмотрели в общей сложности 26 вопросов.