Как сэкономить на оплате газа – советы для самых бережливых

15:55, 11 июня 2024, ПАИ

Оплата газа – одна из привычных строчек в платёжке за коммунальные услуги. Можно ли сэкономить на ресурсе, проживая в квартире или частном доме? Как уменьшить сумму в платёжке? «Газпром межрегионгаз Псков» поделился советами для самых бережливых.

Платить вовремя

Оплачивать газ в квартире или частном доме нужно ежемесячно – до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Если сделать это позже, к начисленной сумме прибавится пеня за несвоевременную оплату. Если уезжаете в отпуск или командировку, лучше совершить авансовый платёж или уже в поездке воспользуйтесь электронными платёжными сервисами на официальном сайте компании pskovregiongaz.ru.

Не забывать о счётчиках

Если в квартире или доме установлен счётчик газа, не забывайте своевременно передавать его показания. Делать это нужно до конца каждого месяца. Это удобно делать как при оплате квитанции, так и в «Личном кабинете абонента». Можно передать и с мобильного телефона, отправив SMS-сообщение, через автоматизированную систему или позвонить по телефону и сообщить показания оператору. Номера телефонов указаны на сайте компании.

Важно! Если вы не передаёте показания счётчика, первые три месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению за год. Затем считают по нормативам, а это – дороже! Перерасчёт займёт время.

Установить умный счётчик

Умный счётчик имеет возможность передачи данных напрямую поставщику газа посредством телеметрии. Передача показаний происходит в соответствии с запрограммированным расписанием и может осуществляться как один раз в день, так и раз в месяц без участия потребителя.

Прибор приводит объём газа к стандартным условиям по температуре и давлению, создаёт и хранит архив показаний, что всегда позволяет отследить объём потребления, проанализировать и, при необходимости, скорректировать его расход, сокращая издержки. Умные приборы учёта газа в составе интеллектуальных систем могут сигнализировать о возникновении аварийных ситуаций, отслеживать выход контролируемых параметров газа за допустимые пределы. А в случае если произошёл какой-то сбой, например прекратилось газоснабжение, это будет зафиксировано.

Внимание! Комиссия

При оплате услуг за газ через платёжных агентов взимается комиссия. Процент комиссии у всех разный. Вы можете выбрать агента, взимающего наименьшую сумму за проведение платежа. Но проще и без комиссии произвести оплату дистанционно в «Личном кабинете абонента» или при визите в офис компании.

Не пропустите поверку

Следите за сроком поверки своего прибора учёта газа. Поверочный интервал указан в документах на прибор. Он может составлять от 3 до 12 лет. За три месяца до окончания поверки поставщик напоминает об этом в квитанциях или уведомлениях.

Важно! Если вы не сделали поверку, начисления производятся по нормативам потребления. В частных домах с большой площадью с газовым отоплением суммы могут вырасти в разы.

Уехали надолго – подготовьтесь заранее

Продолжительное время не проживаете в квартире, уехали на лето на дачу или в отпуск? Абоненты, в чьих квартирах не установлен счётчик, могут заблаговременно обратиться к поставщику газа и сообщить о планируемом неиспользовании газа. В согласованное время придёт контролёр и поставит специальное устройство. В этот период начисления производиться не будут. Перед возвращением также согласуйте дату и время визита контролёра для снятия устройства. Данная услуга бесплатная.

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