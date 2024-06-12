Глава Пскова поздравил псковичей с Днём России
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём России. Поздравление глава города опубликовал в своём Telegram-канале.
«Сегодня День России! Праздник, когда мы отмечаем суверенитет и независимость Российской Федерации и гордимся тем, что живём в великой стране с богатой историей, культурой и выдающимися достижениями в различных областях», – написал Борис Елкин.
Также он пожелал каждому соотечественнику мира и добра, успехов и благополучия, возможности мечтать и воплощать в жизнь свои планы.
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