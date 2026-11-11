Михаил Ведерников поздравил экономистов Псковской области с профессиональным праздником

10:01, 11 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов экономической сферы с Днём экономиста, который отмечается в России 11 ноября. Поздравление он опубликовал в своём канале в MАХ.

Глава региона отметил, что праздник объединяет специалистов самых разных отраслей: промышленности, торговли, строительства, транспорта, сельского хозяйства, банковского сектора и государственного управления. Их работа связана с экономическим анализом, планированием, прогнозированием и управлением ресурсами.

По словам Михаила Ведерникова, совместная работа экономистов помогает решать стратегические задачи развития промышленности, повышения конкуренции и поддержки предпринимательства, а также отвечать на современные вызовы.

«Благодарю вас за профессионализм и большую самоотдачу. Желаю здоровья, счастья и новых достижений на благо нашей Псковской области!» – написал губернатор.