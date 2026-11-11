Новые возможности: запуск услуг кадастрового инженера в МФЦ обсудят в медиацентре ПАИ

10:06, 11 ноября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый запуску услуг кадастрового инженера в МФЦ Псковской области, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 11 ноября, в 11:00.

Какие новые услуги по линии кадастровых работ могут получить жители Пскова и Псковского района, обратившись в МФЦ? Как появление новой услуги в МФЦ меняет жизнь псковичей? Какие гарантии даёт гражданину подача заявления через МФЦ? Чем отличается работа государственного кадастрового инженера от услуг частных специалистов? На какие ошибки чаще всего жалуются собственники земли и как Роскадастр помогает их исправить?

Об этом и многом другом расскажут директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова и директор филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области Владимир Локтюшин.