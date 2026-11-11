Чем кормить ребёнка и какие перекусы выбирать, рассказали специалисты
При составлении детского меню важно учитывать не только калорийность, но и питательную ценность продуктов, напомнили родителям в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.
В ежедневном рационе ребёнка должны быть источники белка – яйца, рыба, мясо, творог и натуральный йогурт, а также овощи, фрукты, крупы и молочные продукты.
Овощи и фрукты рекомендуется включать в меню в достаточном количестве. Они обеспечивают организм клетчаткой и витаминами, помогают поддерживать чувство сытости. Крупы, например гречка, овсянка, рис и булгур, дают энергию и позволяют дольше не испытывать голод.
При этом стоит ограничить сладкие напитки, соки, чипсы и фастфуд. В качестве перекусов лучше выбирать фрукты, орехи или кефир. Оптимальный режим питания предполагает три основных приёма пищи и два полезных перекуса.
Специалисты также советуют не использовать сладости в качестве награды или утешения: это может сформировать привычку заедать эмоции.
Новые возможности: запуск услуг кадастрового инженера в МФЦ обсудят в медиацентре ПАИ
Михаил Ведерников поздравил экономистов Псковской области с профессиональным праздником