Чем кормить ребёнка и какие перекусы выбирать, рассказали специалисты

10:15, 11 ноября 2026, ПАИ

При составлении детского меню важно учитывать не только калорийность, но и питательную ценность продуктов, напомнили родителям в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.

В ежедневном рационе ребёнка должны быть источники белка – яйца, рыба, мясо, творог и натуральный йогурт, а также овощи, фрукты, крупы и молочные продукты.

Овощи и фрукты рекомендуется включать в меню в достаточном количестве. Они обеспечивают организм клетчаткой и витаминами, помогают поддерживать чувство сытости. Крупы, например гречка, овсянка, рис и булгур, дают энергию и позволяют дольше не испытывать голод.

При этом стоит ограничить сладкие напитки, соки, чипсы и фастфуд. В качестве перекусов лучше выбирать фрукты, орехи или кефир. Оптимальный режим питания предполагает три основных приёма пищи и два полезных перекуса.

Специалисты также советуют не использовать сладости в качестве награды или утешения: это может сформировать привычку заедать эмоции.