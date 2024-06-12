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Политика

Армения покинет ОДКБ, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, сообщает «Интерфакс».

«Выйдем. Мы решим, когда», — сказал Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — отметил премьер Армении.

Организация договора коллективной безопасности была создана в 2002 году. Действующими членами организации на данный момент являются Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Целью организации является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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