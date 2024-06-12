Борис Елкин рассказал о новых вазонах в Пскове

18:00, 12 июня 2024, ПАИ

Цветы в необычных вазонах появились на улицах Пскова. Фотографиями цветов поделился глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Продолжаем украшать наш любимый город цветами. Это те самые ампельные петуньи и дихондры в новых вазонах», – написал глава города.

Он уточнил, что всего в городе установлено 15 таких конструкций.