Борис Елкин рассказал о новых вазонах в Пскове
Цветы в необычных вазонах появились на улицах Пскова. Фотографиями цветов поделился глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Продолжаем украшать наш любимый город цветами. Это те самые ампельные петуньи и дихондры в новых вазонах», – написал глава города.
Он уточнил, что всего в городе установлено 15 таких конструкций.
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