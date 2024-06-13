Около 160 гектаров земли обработали от борщевика Сосновского в Пскове

09:48, 13 июня 2024, ПАИ

Около 160 гектаров земли обработали от борщевика Сосновского в Пскове, сообщили ПАИ в управлении городского хозяйства. Специалисты провели обработку в микрорайонах Кресты, Любятово, Завеличье и Овсище.

Часть территории очищается с помощью специального гербицида один раз за лето. Он сохраняется в почве и не даёт борщевику расти. Используемые химикаты безопасны для человека, заверили в управлении городского хозяйства администрации Пскова. Остальная площадь очищается механически – трижды за сезон.

К 15 июня обработают около 200 гектаров. Собственники участков должны проводить такую работу самостоятельно, иначе можно получить штраф около 100 тысяч рублей.

Борьба с борщевиков ведётся и в области. «В этом году выделено почти в два раза больше средства на борьбу с борщевиком – 25 млн рублей. Это позволит обработать около 1 300 гектаров. Больше всего средств на борьбу с этим растением запросил Псковский район, там хотят обработать почти 140 гектаров, а также Себежский район», – уточнил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Многодетные семьи Псковской области, получившие земельные участки, могут рассчитывать на дополнительную региональную меру поддержки – компенсацию средств, затраченных на борьбу с борщевиком Сосновского. Летом на участке с борщевиком необходимо провести химическую обработку, после чего с документами о завершении работ обратиться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору для оформления компенсации.

По всем вопросам можно обращаться в комитет по телефону (8 8112) 29-95-23 (доб. 129).