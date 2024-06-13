ФК «Псков» сыграл вничью с действующим обладателем Кубка СЗФО

11:05, 13 июня 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью – 0:0 в домашнем матче со спортшколой «Ленинградец» на чемпионате Северо-Западного федерального округа среди мужских команд. Матч прошёл на стадионе «Машиностроитель», сообщает корреспондент ПАИ.

После двух сыгранных матчей псковичи заполучили четыре очка и вышли на второе место в таблице. Опережает псковских футболистов только действующий победитель соревнований мурманский «Север», на счету которого шесть очков в трёх сыгранных матчах.

Отметим, что спортшкола «Ленинградец» является действующим обладателем Кубка СЗФО среди мужских команд.

Следующий матч чемпионата «Псков» проведёт против лидера чемпионата «Севера». Игра пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске 19 июня.

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