Жителей области призывают поддержать Псков в голосовании за культурную столицу России

12:09, 13 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут поддержать Псков в голосовании на звание культурной столицы России в 2026 году. Оно проходит впервые на портале «Госуслуги». Сейчас за Псков проголосовало более 20 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», определят организационным комитетом конкурса и по результатам народного голосования на платформе обратной связи. Свой выбор каждый житель России может сделать до 1 декабря.

Сейчас в числе претендентов на звание 26 городов.