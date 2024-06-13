Двух граждан Молдовы оштрафовали в Псковской области за нарушение режима пребывания в РФ

12:20, 13 июня 2024, ПАИ

Двух граждан Молдовы оштрафовали в Псковской области за нарушение режима пребывания в РФ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

8 июня при прохождении пограничного контроля на МАПП «Бурачки» в Себежском районе выяснилось, что два гражданина Молдовы нарушили режим пребывания на территории России У них не оказалось действующих миграционных карт.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и подверг административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы РФ.