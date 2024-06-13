Псковские соцработники могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе профессиональных достижений «ИнваПрофи»

14:00, 13 июня 2024, ПАИ

Приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» для работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылся в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Подать документы для участия можно до 1 июля в личном кабинете на официальном сайте Минтруда России через регистрацию на «Госуслугах».

В конкурсе могут принять участие педагоги государственных и муниципальных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ. Конкурс проводится по четырём номинациям: педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями, социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ, социально-педагогические и социально-психологические практики в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями: коррекция и развитие.

Ознакомиться с условиями проведения конкурса и заполнить заявку на участие можно здесь.