Наборы на обучение по программам в IT-сфере стартуют в ПсковГУ и колледжах

14:21, 13 июня 2024, ПАИ

Псковские абитуриенты могут обучаться в ПсковГУ и в учреждениях среднего профессионального образования по программам в IT-сфере, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Приём документов на программы высшего образования в ПсковГУ начинается 20 июня. Подать документы по внутренним вступительным испытаниям необходимо до 12 июля, по результатам ЕГЭ – до 25 июля. Оформить заявление на поступление можно лично или через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» или через информационную систему ПсковГУ «Электронная приёмная комиссия». Абитуриентам, поступающим по целевому направлению, необходимо предоставить оригинал документа об образовании до 28 июля; тем, кто поступает в рамках общего конкурса – до 3 августа.

Количество бюджетных мест на уровне бакалавриата по направлению подготовки «Математика и компьютерные науки» составляет 22; по направлению «Информатика и вычислительная техника» – 53, в том числе 25 мест по сетевой программе «Информатика и вычислительная техника»; по программе «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика» с Ульяновским государственным техническим университетом – 28 мест; по программе «Игропрактика и математическое моделирование» – 25 бюджетных мест.

Приёмные кампании в колледжи по IT-направлениям также начинаются в июне. В Псковском кооперативном техникуме приём документов уже начался. Справочная информация для абитуриентов доступна на сайте. По направлению «Информационные системы и программирование» техникум предлагает 15 бюджетных мест, подать документы можно до 15 августа.

С 17 июня по 15 августа приём заявлений будет вести Псковский политехнический колледж. В области информационных технологий реализуются две программы: «Сетевое и системное администрирование» и «Информационные системы и программирование», на каждую из которых предлагается по 20 бюджетных мест. Документы на обучение можно подать лично или дистанционно. Подробности можно узнать на сайте.

В Великолукском политехническом колледже по направлению «Информационные системы и программирование» 25 бюджетных мест. Приём документов начнётся не позднее 20 июня и продлится до 15 августа. При наличии свободных мест приём документов может быть продлён до 25 ноября.