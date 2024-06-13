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Общество

По представлению прокуратуры Пыталовского муниципального округа произведён ремонт участка дороги

По обращению жительницы Пыталовского муниципального округа прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства к безопасности дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 4 апреля заявительница, двигаясь на личном автомобиле по улице Чехова в Пыталово у дома № 8, совершила наезд на яму, образовавшуюся в результате проведения ООО «ТД Профтрейд» работ по газификации. В результате попадания в яму автомобиль получил технические повреждения.

Вопреки пункту 14 правил дорожного движения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», обязывающему должностных и иных лиц, ответственных за производство работ, обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ и по их окончании, строительная компания не выполнила работы по восстановлению дорожного полотна. По окончании работ на дороге не обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов, что явилось причиной повреждения автомобиля гражданки.

По результатам проверки прокуратура района внесла директору строительной компании представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены в полном объёме, дорожное полотно восстановлено.

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