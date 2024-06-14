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Общество

Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Ольгой Тимофеевой обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики сегодня, 13 июня. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

​Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Продолжаем расширять номерной фонд за счёт создания модульных отелей. В этом году будет создано 186 новых номеров благодаря субсидии 249 млн рублей, полученной по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», – отметил губернатор.

По его словам, объекты находятся в высокой степени готовности.

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсуждался вопрос строительства фиджитал-центра в Пскове. Сейчас подрядчик готовит площадку под строительство. Глава региона поручил держать под контролем качество и сроки выполнения работ.

Также на совещании шла речь о торжественном открытии библиотеки имени И. И. Василёва, которое будет приурочено к 80-летию со дня образования области. Михаил Ведерников напомнил, что годовщина отмечается в конце августа.

Ремонтные работы также продолжаются в Доме молодёжи. В этом году реализуется II этап проекта – реконструкция третьего и четвёртого этажей здания, отметил губернатор.

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