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Экономика

Coca-Cola подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Заявки на регистрацию товарных знаков в России подала приостановившая деятельность на российском рынке в 2022 году американская компания The Coca-Cola Company, сообщают «Ведомости».

Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Отмечается, что российский бренд «Добрый», который стал преемником американской компании, занял второе место по объёму продаж в России в рейтинге 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса в РФ за период с января по август 2023 года.

Ранее также ушедшая из России в марте 2022 года компания Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг.

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