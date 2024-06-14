Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

14:02, 14 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на семь пунктов в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 14-е место по итогам мая. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером в мае стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 92 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.