Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми

14:20, 14 июня 2024, ПАИ

Семьи с детьми смогут посетить шестую смену всероссийского форума «Истоки». Образовательный заезд будет посвящён семейному волонтёрству и передаче культурного наследия из поколения в поколение, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: Комитет по молодёжной политике



Фото: Комитет по молодёжной политике



Фото: Комитет по молодёжной политике



Фото: Комитет по молодёжной политике



Фото: Комитет по молодёжной политике









Заявку на участие можно подать до 26 июня по ссылке. Смена пройдёт с 15 по 19 июля в Печорах на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Принять участие в семейном треке могут россияне в возрасте 5–70 лет, члены семьей, в которых есть добровольцы, сохраняющие культурное наследие или историческую память, семьи военнослужащих, финалисты международной премии «Мы вместе», представители «Волонтёров Победы» и «Волонтёров культуры».