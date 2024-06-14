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Общество

Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми

Семьи с детьми смогут посетить шестую смену всероссийского форума «Истоки». Образовательный заезд будет посвящён семейному волонтёрству и передаче культурного наследия из поколения в поколение, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

  • Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми
    Фото: Комитет по молодёжной политике
  • Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми
    Фото: Комитет по молодёжной политике

Заявку на участие можно подать до 26 июня по ссылке. Смена пройдёт с 15 по 19 июля в Печорах на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Принять участие в семейном треке могут россияне в возрасте 5–70 лет, члены семьей, в которых есть добровольцы, сохраняющие культурное наследие или историческую память, семьи военнослужащих, финалисты международной премии «Мы вместе», представители «Волонтёров Победы» и «Волонтёров культуры».

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Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми

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