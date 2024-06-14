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Экономика

Доходы бюджета Пскова увеличатся на 5,6 млн рублей

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось в пятницу, 14 июня, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: ПГД

Доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на сумму 5,6 млн рублей, на ту же сумму изменяется расходная часть бюджета.

Также депутаты ознакомились с информацией по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы по состоянию на 1 июня 2024 года.

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