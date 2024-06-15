Ректор ПсковГУ встретилась c призерами олимпиады школьников по истории

15:47, 15 июня 2024, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина встретилась со школьниками-призерами Всероссийской олимпиады школьников по истории Сергеем Крушевановым и Ярославом Егоровым из Опочки и Великих Лук, а также членами их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники обсудили планы, вопросы поступления в вузы в 2024 году, меры поддержки талантливых абитуриентов, которые предлагает университет. Поговорили и о работе Центра олимпиадного движения СЗФО, включающую очные сборы по различным дисциплинам и онлайн-занятия с представителями ЦПМК и жюри Всероссийской олимпиады школьников.

«В Псковской области сегодня большое внимание уделяется вопросам формирования интеллектуальной элиты региона. Университет активно включился в эту работу, выстраивая индивидуальные треки обучения и поддержки для талантливых школьников как в сфере науки, так и в плане получения профессиональных компетенций», — подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Сергей Крушеванов рассказал, что мечтает стать университетским преподавателем по истории, развиваться в исследовательской сфере. По его словам, занятия, организованные Центром олимпиадного движения СЗФО, во многом способствовали результативному участию в финале ВсОШ по истории.

Ярослав Егоров, который планирует развиваться как профессионал в сфере корпоративного и международного права, также отметил плюсы обучения на олимпиадных сборах, которые позволяют получать знания у опытных преподавателей и находить новый подход к заданиям.