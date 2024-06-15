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Происшествия

Житель Красногородского района угрожал убийством мужчине и подростку

Жителя Красногородского района осудят за угрозу убийством мужчине и подростку, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Житель Красногородского района угрожал убийством мужчине и подростку. Фото: ПАИ

Установлено, что вечером 27 мая текущего года 49-летний местный житель из личной неприязни направил пневматический пистолет на мужчину и угрожал убийством.

Этим же вечером при схожих обстоятельствах злоумышленник угрожал убийством 14-летнему подростку, которого встретил на улице в Красногородске.

В отношении местного жителя заведены два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района.

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